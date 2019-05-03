Молодика, який погрожував підірвати Володимирський собор, помістили у спецзаклад



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«Мінеру» культових споруд оголошено підозру

Оголошено підозру чоловіку, який здійснив неправдиве повідомлення про замінування Володимирського собору та інших культових споруд. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Нагадаємо, 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали 35-річного місцевого мешканця неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.

За результатами огляду зазначених споруд фахівцями вибухотехнічної, пожежотехнічної та кінологічної служб вибухових пристроїв, а також вибухових та отруйних речовин не виявлено.

На сьогодні зловмиснику оголошено підозру за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України та судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання у спеціалізованому медичному закладі на час досудового слідства.

Раніше повідомлялося, що у Києві 26 квітня «замінували» Раду, Кабмін, аеропорт і чотири вокзали.