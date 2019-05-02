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    Події в Україні

    У Харкові не знайшли вибухівку в аеропорту та на вокзалі

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    В аеропорту поліцейські оглянули 15 тис. кв. метрів площі будівлі та 12 тис. кв. метрів прилеглої території - У Харкові не знайшли вибухівку в аеропорту та на вокзалі
    В аеропорту поліцейські оглянули 15 тис. кв. метрів площі будівлі та 12 тис. кв. метрів прилеглої території

    Загалом під час перевірки аеропорту та вокзалу евакуйовували 800 громадян

    У Харкові повідомлення про замінування аеропорту та залізничного вокзалу виявилися неправдивим.  Про це поінформувала прес-служба ГУНП у Харківській області.

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    Зазначається, що загалом під час перевірки евакуйовували 800 громадян.

    Інформація про закладення вибухівки надійшла до поліції 2 травня. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

    В аеропорту поліцейські оглянули 15 тис. кв. метрів площі будівлі та 12 тис. кв. метрів прилеглої території.

    На залізничному вокзалі оглянуто 25,6 тис. кв. метрів площі будівлі та 4 тис. кв. метрів прилеглої території, евакуйовано 800 громадян.

    «Під час ретельного обстеження школи та прилеглої території жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили», - вказали у поліції.

    Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.

    Нагадаємо, цієї ночі з Центрального залізничного вокзалу Києва евакуювали людей.

    Як повідомлялося, 30 квітня через повідомлення про замінування евакуювали персонал і відвідувачів гіпермаркету «Ашан», який знаходиться за адресою вулиця Антоновича, 167 у Києві. 

     

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