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    У Львові оштрафували польських студентів, які хотіли запалити фаєри на Личаківському кладовищі

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    <span>На Личаківському кладовищі затримали провокаторів з фаєрами</span> - У Львові оштрафували польських студентів, які хотіли запалити фаєри на Личаківському кладовищі
    На Личаківському кладовищі затримали провокаторів з фаєрами

    Усім трьом студентам доведеться сплатити по 8,5 тисяч гривень

    Прокуратура Львівщини повідомила, що суд у Львові оштрафував трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри на одному з полів Личаківського кладовища.

    Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

    Студентам оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Під час досудового розслідування до студентів застосовувався запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

    «Вироком Личаківського районного суду м. Львова від 30 листопада 2018 року, вказаних осіб визнано винними та призначено покарання у вигляді штрафу», — повідомила прокуратура.

    Усім трьом студентам доведеться сплатити по 8,5 тисяч гривень.

    Нагадаємо, 22 листопада на Личаківському кладовищі у Львові затримали трьох польських студентів, які намагались запалити фаєри біля місця польських військових поховань.

    За фактом хуліганства на Личаківському цвинтарі у Львові правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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