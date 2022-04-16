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    У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів

    Над перейменуванням вулиць у Львові працює спеціальна комісія&nbsp;під керівництвом першого заступника міського голови - У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів
    Над перейменуванням вулиць у Львові працює спеціальна комісія під керівництвом першого заступника міського голови
    фото з відкритих джерел

    Те, які саме вулиці перейменують, влада міста повідомить згодом

    У Львові до Дня міста (7 травня) планують перейменувати понад 30 вулиць, які раніше були названі на честь російських діячів. Про це йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

    Як зазначив мер Андрій Садовий, з ініціативою дерусифікації виступили львівські науковці, політологи та громадські діячі. Над перейменуванням працює спеціальна комісія під керівництвом першого заступника міського голови.

    «Ця комісія спільно з професурою, з науковцями аналізує всі назви вулиць, які нам треба відкоригувати. Але це треба робити з розумом. Тому що вже на деякі назви вулиць є по 4-5 варіантів, як вони мають називатися», – сказав Садовий.

    Те, які саме вулиці перейменують та на честь кого їх назвуть, він пообіцяв повідомити згодом.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ужгороді також готуються перейменувати 58 вулиць, названих на честь російських діячів культури, історії, політики.

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    Теги: росія окупанти війна мер Україна окупація #stoprussia
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    У Львові перейменують понад 30 вулиць, названих на честь російських діячів