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    «Варшавська» замість «Мінської». Коли у Києві перейменують станції метро

    Станція Київського метрополітену &laquo;Мінська&raquo;&nbsp;була відкрита у листопаді 1982 року&nbsp; - «Варшавська» замість «Мінської». Коли у Києві перейменують станції метро
    Станція Київського метрополітену «Мінська» була відкрита у листопаді 1982 року 
    фот: Вікіпедія

    Кличко анонсував перейменування станцій Київського метро

    Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

    Очільник міста під час телемарафону назвав корисними пропозиції про перейменування окремих станцій метрополітену. Кличко навів приклад «Мінської» та вже підібрав новий варіант назви для станції.

    «Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що «Мінська» може стати «Варшавською». Це місто, що допомагає Києву», – розповів міський голова.

    Кличко припустив, що такі зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити «правильні кроки» в питанні перейменувань.

    Раніше стало відомо, що Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій. Керівник столичного метрополітену просить владу перейменувати «проросійські» назви підземки.

    Ідеться про такі станції:

    • «Площа Льва Толстого»;
    • «Берестейська»;
    • «Мінська»;
    • «Героїв Дніпра»;
    • «Дружби народів».

    Додамо, що вулицю біля російського посольства у Чехії назвали на честь українських героїв. Також у Празі можуть назвати міст на честь українця Скакуна.

    А в Івано-Франківську з'явиться вулиця Героїв Маріуполя. Нове ім'я отримає вулиця, яку назвали раніше на честь російського поета Михайла Лермонтова.


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    Теги: Білорусь росія окупанти Віталій Кличко Київ Київрада декомунізація метро війна Україна окупація #stoprussia
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    «Варшавська» замість «Мінської». Коли у Києві перейменують станції метро