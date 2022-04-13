«Варшавська» замість «Мінської». Коли у Києві перейменують станції метро

Станція Київського метрополітену «Мінська» була відкрита у листопаді 1982 року

Кличко анонсував перейменування станцій Київського метро

Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.

Очільник міста під час телемарафону назвав корисними пропозиції про перейменування окремих станцій метрополітену. Кличко навів приклад «Мінської» та вже підібрав новий варіант назви для станції.

«Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що «Мінська» може стати «Варшавською». Це місто, що допомагає Києву», – розповів міський голова.

Кличко припустив, що такі зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити «правильні кроки» в питанні перейменувань.

Раніше стало відомо, що Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій. Керівник столичного метрополітену просить владу перейменувати «проросійські» назви підземки.

Ідеться про такі станції: