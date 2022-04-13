«Варшавська» замість «Мінської». Коли у Києві перейменують станції метро
Кличко анонсував перейменування станцій Київського метро
Міський голова столиці Віталій Кличко припустив, що невдовзі низка станцій Київського метрополітену отримає нові назви замість пов'язаних із Росією і Білоруссю.
Очільник міста під час телемарафону назвав корисними пропозиції про перейменування окремих станцій метрополітену. Кличко навів приклад «Мінської» та вже підібрав новий варіант назви для станції.
«Якщо з Мінська йдуть погрози нам, з території Білорусі злітають літаки, які бомблять і випускають ракети по наших будинках – якесь недружнє нагадування. Я переконаний, що «Мінська» може стати «Варшавською». Це місто, що допомагає Києву», – розповів міський голова.
Кличко припустив, що такі зміни Київрада розгляне на найближчій сесії. Він пообіцяв зробити «правильні кроки» в питанні перейменувань.
Раніше стало відомо, що Київський метрополітен змінить назви п'яти станцій. Керівник столичного метрополітену просить владу перейменувати «проросійські» назви підземки.
Ідеться про такі станції:
- «Площа Льва Толстого»;
- «Берестейська»;
- «Мінська»;
- «Героїв Дніпра»;
- «Дружби народів».
Додамо, що вулицю біля російського посольства у Чехії назвали на честь українських героїв. Також у Празі можуть назвати міст на честь українця Скакуна.
А в Івано-Франківську з'явиться вулиця Героїв Маріуполя. Нове ім'я отримає вулиця, яку назвали раніше на честь російського поета Михайла Лермонтова.