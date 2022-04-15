Ужгород перейменує 58 вулиць, що були названі на честь росіян

Міська рада Ужгорода визначила вулиці для перейменування

В Ужгороді готуються перейменувати 58 вулиць, названих на честь російських діячів культури, історії, політики. До обговорення долучилися багато ужгородців, фахівці різних галузей. Головне за підсумками засідання:

– визначили 58 вулиць, назви яких рекомендовано змінити;

– зійшлися на думці, що перевагу при визначенні нових назв потрібно надавати достойним місцевим діячам;

– де можливо і доречно – повернути давні назви, ще дорадянського періоду;

– окремо, дуже скрупульозно підійти до нових назв у історичному мікрорайоні Малий Галагов;

– назви на честь героїв нинішньої війни, зокрема, можливо, й міст, територій – визначати після перемоги;

– провести якнайширше обговорення, щоб усі ужгородці могли надати свої пропозиції;

– до наступного засідання комісії – 22 квітня, провести аналіз зміни назв, яку провели у рамках декомунізації та підготувати пропозицію нових назв у мікрорайоні Малий Галагов.

Остаточне рішення, як визначено законодавством, приймається рішенням сесії міськради після громадських обговорень, котрі з часу їх оголошення тривають 2 місяці. Фахівці зазначають, що значних коштів для перейменування не потрібно, ідеться лише про зміну табличок.

Перелік вулиць, площ, рекомендованих до перейменування:

вул. Івана Анкудінова, вул. Петра Багратіона, вул. Олекси Борканюка, вул. Івана Крилова, вул. Івана Лобачевського, вул. Івана Мічуріна, вул. Василя Верещагіна,вул. Адмірала Нахімова, вул. Івана Павлова, вул. Івана Сєченова, вул. Івана Тургенєва, вул. Івана Шишкіна, вул. Антона Макаренка, вул. Антона Чехова, вул. Валерія Чкалова, вул. Василя Докучаєва, вул. Василя Сурикова, вул. Дмитра Менделєєва, вул. Дегестанська, вул. Гвардійська, вул. Леоніда Говорова, вул. Декабристів, вул. Дмитра Донського, вул. Донська, вул. Кіндрата Рилєєва, вул. Климента Тімірязєва, вул. Костянтина Ціолковського, вул. Льва Толстого, вул. Миколи Вавилова, вул. Миколи Добролюбова, вул. Миколи Некрасова, вул. Миколи Огарьова, вул. Миколи Чернишевського, вул. Михайла Глінки, вул. Михайла Лермонтова, вул. Михайла Ломоносова, вул. Михайла Салтикова-Щедріна, вул. Модеста Мусоргського, вул. Олега Кошового, вул. Олексія Бестужева-Рюміна, вул. Олексія Маресьєва, вул. Олександра Бородіна, вул. Олександра Грибоєдова, вул. Олександра Можайського, вул. Олександра Попова, вул. Олександра Столєтова, вул. Осетинська, вул. Павла Пестеля, вул. Петра Чайковського, вул. Поліни Осипенко, вул. Степана Разіна, вул. Федора Достоєвського, вул. Челюскінців, вул. Юрія Гагаріна, пл. Олександра Пушкіна.

Сьогодні Київ перейменував сквер, названий на честь дружби із Москвою.