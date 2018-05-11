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    У Львові скасували концерт Козловського після його виступу у Москві

    • Вчора, 23:16
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    З рекламних стендів у Львові знімають афіші концерту Козловського

    Львівський нічний клуб «Галерея лицарів» відмовився від виступу Віталія Козловського.

    Про це повідомляє Zaxid.net.

    Повідомляється, що у клубі мав відбутись концерт Козловського з  іншим співаком Ivan NAVI 18 травня, але після виступу Козловського на концерті до Дня Перемоги в Москві, адміністрація закладу вирішила скасувати концерт співака. 

    У зв'язку із цим з рекламних стендів у Львові знімають афіші концерту.

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню перемоги в Москві.

    Віталій Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню перемоги.

    За словами Козловського, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».


    музика Львів
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