У Львові скасували концерт Козловського після його виступу у Москві

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З рекламних стендів у Львові знімають афіші концерту Козловського

Львівський нічний клуб «Галерея лицарів» відмовився від виступу Віталія Козловського.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Повідомляється, що у клубі мав відбутись концерт Козловського з іншим співаком Ivan NAVI 18 травня, але після виступу Козловського на концерті до Дня Перемоги в Москві, адміністрація закладу вирішила скасувати концерт співака.

У зв'язку із цим з рекламних стендів у Львові знімають афіші концерту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню перемоги в Москві.

Віталій Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню перемоги.

За словами Козловського, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».



