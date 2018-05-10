Співак Козловський, який вручав квіти Нелі Штепі, вирішив добити своїх прихильників і виступив у Москві

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Віталій Козловський

Український артист вирішив порадувати росіян своєю творчістю

Український співак Віталій Козловський, який минулого року подарував величезний букет квітів скандальному екс-меру Слов'янська Нелі Штепі, неприємно здивував своїх шанувальників і українських патріотів.

Як виявилося, 9 травня артист провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню Перемоги в Москві.

Про це свідчать численні знімки, опубліковані російськими фанатами артиста в соцмережі Instagram.

«Я дуже мріяла потрапити на виступ Віталія Козловського. Нарешті моя мрія збулася, ніколи в житті не могла уявити, що побачу Віталія в Москві, тим більше - в Солнцево. Віталій нереально шикарний, талановитий хлопець», - написала одна з прихильниць Козловського в соцмережі.

Як повідомляють російські ЗМІ, крім Козловського в концерті взяли участь Московський драматичний театр під керівництвом Армена Джигарханяна, Олексій Гоман, Олександр Панайотов, Надія Бабкіна та Діана Гурцкая.

Варто відзначити, що сам Козловський вирішив приховати від українських шанувальників свій виступ в РФ. Ні на офіційному сайті, ні в групах інформація про виступ в Солнцево не була анонсована. А на своїй офіційній сторінці в Instagram 9 травня Віталій Козловський опублікував знімок на тлі бухти з катером.

«І у нас, друзі, будуть наші перемоги. Головне, щоб вони були не зі зброєю в руках», - так підписав світлину артист.