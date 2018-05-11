Козловський виправдався щодо скандального концерту у Москві

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Фото: instagram.com/beretta_911 Козловський на концерті у Москві до 9 травня

Співак стверджує, що отримав запрошення від українців, які живуть у Росії

Український співак Віталій Козловський підтвердив інформацію про те, що брав участь у концерті в Москві, присвяченому Дню Перемоги.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За словами Козловського, він погодився виступити у Москві, тому що «отримав запрошення від українців, які живуть у Росії».

«Я вшанував ветеранів там, де мене хотіли почути, та з іншої нагоди цього виступу я б собі не дозволив», - підкреслив співак.

За його словами, за останні чотири роки він жодного разу не виступав в Росії, бо вважає це «недопустимим зі зрозумілих на те причин».

«Переконаний, що ветерани в Москві такі ж, як і в Києві - вони разом пройшли страшну війну, перемогли у ній, заплативши дуже дорогу ціну. Вони йшли до кінця, не ділили себе на нації, це їх пам’ять. І вони заслуговують на те, щоб прожити свої останні роки гідно, відчуваючи нашу вдячність», - написав Козловський.

Артист додав, що принциповою умовою виступу в Москві було – «щоб його оголосили як Заслуженого артиста України».

«Я чесний перед своєю Батьківщиною-Україною. Я неодноразово виступав в зоні АТО і підтримуватиму свою країну в усьому і завжди», - підкреслив Козловський, зазначивши, що цькування він не боїться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 9 травня Козловський провів у Росії, де брав участь в концерті, присвяченому Дню Перемоги в Москві.