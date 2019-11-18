У Львові сусіди призовника побили працівника військкомату



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Призовник, завдяки бійці, залишився без повістки, а його сусідам загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень

Під час вручення повістки в армію на працівника Сихівського районного військового комісаріату напали сусіди призовника.

Про це повідомляє Zaxid.net.

«Сусід, який спустився, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, запропонував представникам військкомату вийти для бесіди на вулицю. Під час руху сходами ця особа завдала офіцеру декілька ударів руками в голову. Після того, як військовослужбовець втратив рівновагу, чоловік продовжив завдавати удари ногами в голову. Згодом до цієї бійки долучився колега нападника», – розповідають у прес-службі обласного військкомату.

Коли учасники бійки вийшли з під’їзду, то повз будинок проїжджало авто патрульної поліції.

У пресслужбі зазначають, що побачивши авто, кривдники втекли до себе у квартиру та продовжили погрози з вікна квартири.

Призовник, завдяки бійці, залишився без повістки, а його сусідам загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень.

Працівник військкомату звернувся із заявою у Галицький райвідділ поліції та у лікарню, де надали медичну допомогу. Зараз його життю та здоров’ю нічого не загрожує. Відомо, що особу одного із нападників-сусідів поліція уже встановила.

Працівник Сихівського районного військового комісаріату прийшов до призовника, який проживає на вул. Татарській, 2а. Мешканець другого поверху будинку не реагував на надіслані йому поштою запрошення у військкомат, тому йому мали вручити повістку особисто. Чоловік відчинив двері і попросив у працівника комісаріатам почекати, поки він візьме свій телефон. Взявши телефон, призовник подзвонив друзям-сусідам, аби вони втрутились у ситуацію.