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    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео

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    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео

    Напередодні на площі Ринок у Львові побилися львівські та французькі футбольні фанати

    У центрі Львова знову побилися футбольні фанати, а також вже присутня поліція.

    Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич в Facebook.

    За його словами, поліція контролює процес, але спостерігається багато розбитого скла під ногами.

    «На площі Ринок Львів знову бійка фанатів біля «Правди». Поліція присутній, заклад в ланцюзі поліції і спецбатальйону ТОР. На 18:15 поліція присутній, фани тільки перегукуються. Багато розбитого скла під ногами», - говорить він.

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    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео
    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео
    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео
    У Львові знову побилися футбольні фанати: відео

    Нагадаємо, у Львові поліція відкрила дві кримінальні провадження за фактом бійки футбольних фанатів увечері 6 листопада, під час якої постраждали правоохоронці.

    Як повідомляється, за фактом бійки були відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 296 і ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Порушникам інкримінують хуліганство і насилля відносно поліцейських.

    Львів фанати бійка поліція
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