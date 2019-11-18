До призовників, які ухиляються від служби, завітають представники військкомату



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У залі засідань міської ради відбулася нарада, в якій участь взяли представники влади, голови квартальних комітетів, військовий комісар та працівники поліції.

Основне питання, яке об’єднало усіх цього дня, – осінній призов на Жмеринщині.

У ході зустрічі військовий комісар Тарас Андрійчук повідомив, що на сьогоднішній день вже виконано 50% від затвердженої норми призову громадян з 1 жовтня. Однак не всі свідомо підходять до питання служби. Саме тому в військкоматі прийняли рішення відвідати осіб призовного віку спільно із головами квартального комітету і запросити хлопців для проходження медичної комісії.

Перший заступник міського голови Анатолій Білоус повідомив, що Жмеринська міська рада виділяє по 10 тисяч гривень для жмеринчан, які йдуть на контрактну службу. На сьогодні вже 5 чоловіків і 2 жінки отримали фінансову підтримку.

Тарас Андрійчук подякував секретарю міської ради Юрію Світлаку за таку можливість підтримувати тих, хто йде захищати рідну землю, а за активну співпрацю і допомогу в організації призову та навчань бригади територіальної оборони першому заступнику міського голови Анатолію Білоусу вручив грамоту.

Військовий комісар ще раз наголосив, що призовники в жодному разі не проходитимуть службу в зоні антитерористичної операції.

Надалі радник міського голови Костянтин Сілецький розповів, як вдалося зібрати і передати допомогу для наших хлопців, які сьогодні в зоні АТО/ООС.

Джерело: zhmerynka.city