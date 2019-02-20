У Львові вшанували пам'ять героїв Небесної сотні



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Акцію ініціювала Українська Галицька Партія і громада Львова Фото: Радіо Свобода

Люди тримали 21 фотографію майданівців, які віддали своє життя 18-20 лютого у Києві

Зранку 20 лютого десятки львів’ян зібралися на вулиці Героїв Майдану у Львові і запалили 108 лампадок як символ загиблих Героїв Небесної сотні. Люди тримали 21 фотографію майданівців, які віддали своє життя 18-20 лютого у Києві.

«Прийшов вшанувати подвиг Героїв Небесної сотні і привернути увагу тих, хто проїжджає і проходить вулицею Героїв Майдану у Львові. Коли я приїхав на Інститутську, це вже були калюжі крові. Досі це перед очима. Пам’ятаю прострелену синю каску Устима Голоднюка. Лютий 2014 року – це був поворотний момент у житті, який змінив свідомість. Ці смерті – це частина і нашої відповідальності, бо кілька поколінь нічого не робили, щоб до такого не допустити», – говорить львів’янин Віталій Біловус.

Інша учасниця акції «100 кроків до неба» Олена Паплик розповіла, що її дитина народилася через три дні після розстрілів 20 лютого.

«Усі тоді стежили, що відбувалося на Майдані і переживали. Я передчасно народила. Нині день пам’яті. Я тут з донечкою Юстиною», – зазначила Паплик.

Акцію ініціювала Українська Галицька Партія і громада Львова, але жодної партійної символіки не було. Політичні гасла також не звучали.

Як відомо, в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею».

За даними Міністерства внутрішніх справ України , з 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

Нагадаємо, щорічно 20 лютого, згідно з указом президента від 11 лютого 2015 року «Про вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної сотні», в Україні відзначають День Героїв Небесної сотні.

Саме в ці дні, п’ять років тому, під час Революції гідності, протистояння між українським народом і тодішнім режимом сягнуло свого піку.