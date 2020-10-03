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    У магазині в Києві невідомий жорстко убив жінку

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    У Києві вбито адміністратора магазину - У магазині в Києві невідомий жорстко убив жінку
    У Києві вбито адміністратора магазину

    Поліція виявила на тілі 35-річної жертви численні ножові поранення

    У продуктовому магазині у Солом’янському районі Києва було скоєне вбивство адміністратора крамниці. Невідомий наніс жертві численні ножові поранення. Нині поліція встановлює обставини вбивства, ідеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

    У рамках відкритого кримінального провадження тривають пошуки особи, причетної до скоєння даного злочину, повідомляють в поліції. У ході проведення першочергових слідчих дій поліцейські з’ясували, що до приміщення магазину, у якому перебувала адміністратор даного закладу, зайшов невідомий чоловік та згодом почав наносити жінці ножові поранення. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці події.

    За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення та затримання особи, причетної до вчинення даного злочину.

    Як повідомлялося раніше, 20 вересня у Солом'янському районі правоохоронці виявили тіло учасника АТО. Була порушена кримінальна справа за ч.1 статті 115 (Умисне вбивство). 

    Ще раніше, 17 вересня у Києві поліція виявило тіло чоловіка з перерізаним горлом

    вбивство розслідування поліція
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