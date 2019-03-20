Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі



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На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група Фото: Нацполіція

Тіло молодика з ознаками насильницької смерті виявив його вітчим

Столичні правоохоронці розслідують обставини вбивства чоловіка у квартирі в Солом’янському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Виборзькій у ванній кімнаті він виявив мертвим свого пасинка.

На місці події правоохоронці виявили молодика з ножовими пораненнями. Особу потерпілого встановили, це – 22-річний місцевий мешканець, який ніде не працював. Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи, яка нанесла потерпілому смертельні ножові поранення. Працівники поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення обставин тяжкого злочину.

Раніше повідомлялося, у Києві у квартирі жорстоко вбили учасника АТО, 1996 року народження. Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт.