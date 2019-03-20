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    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі

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    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група - Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі
    На місці вбивства працювала слідчо-оперативна група
    Фото: Нацполіція

    Тіло молодика з ознаками насильницької смерті виявив його вітчим

    Столичні правоохоронці розслідують обставини вбивства чоловіка у квартирі в Солом’янському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Виборзькій у ванній кімнаті він виявив мертвим свого пасинка.

    На місці події правоохоронці виявили молодика з ножовими пораненнями. Особу потерпілого встановили, це – 22-річний місцевий мешканець, який ніде не працював. Тіло відправили на проведення судово-медичної експертизи. 

    За даним фактом слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

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    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі
    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі
    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі
    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі
    Жорстоке вбивство учасника АТО у Києві: поліція повідомила нові деталі

    Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення особи, яка нанесла потерпілому смертельні ножові поранення. Працівники поліції проводять комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення обставин тяжкого злочину. 

    Раніше повідомлялося, у Києві у квартирі жорстоко вбили учасника АТО, 1996 року народження. Тіло чоловіка, з численними проникаючими ножовими пораненням виявили у ванній кімнаті. У покійного також розпоротий живіт.

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