Жорстоке вбивство в Києві: молодика знайшли з перерізаним горлом (фото)



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На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи, експерти Фото: Нацполіція

Поліцейські упродовж кількох годин розкрили вбивство чоловіка

17 вересня близько 10 години до поліції Києва надійшло повідомлення про виявлення бездиханного тіла чоловіка біля водойми в районі «Академмістечка». За викликом негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, працівники карного розшуку, кінолог та судово-медичний експерт. На місці події правоохоронці виявили закривавлений труп чоловіка з перерізаним горлом та численними ножовими пораненнями по всьому тілу.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«При собі у потерпілого не було жодних документів, тому ми одразу почали встановлювати його особу. Менш ніж за годину ми володіли всіма його анкетними даними та почали вивчати коло спілкування», - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники вийшли на слід підозрюваних у вбивстві.

«У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники кримінальної поліції протягом трьох годин встановили осіб, які можуть бути причетні до скоєння цього злочину. Їх затримали в Києво-Святошинському районі із залученням співробітників спецпідрозділу поліції. Зловмисниками виявилися уродженці Дніпропетровської та Херсонської областей, 1989 та 1990 років народження. У ході проведення першочергових слідчих дій та обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили численні речові докази, речі потерпілого та інші предмети, які можуть вказувати на їх причетність до скоєння цього злочину», - додав Крищенко.

У ході досудового розслідування встановлено, що зловмисники запросили 33-річного знайомого на прогулянку до лісу, а щоби безперешкодно заволодіти його майном, напоїли снодійним. Зрозумівши, що воно не подіяло, жорстоко розправилися з ним та відібрали особисті речі. Мобільний телефон вони здали в ломбард, за що отримали 15 тисяч гривень.

Наразі обоє затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України.

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 8 слідчі готують затриманим повідомлення про підозру. Найближчим часом суд обиратиме їм запобіжний захід.

Фігурантам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляє «Київ оперативний», загиблий був відомим активістом, також він хворів на ДЦП, тому і не міг дати відсіч жорстоким нападникам.