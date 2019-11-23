У Малайзії помер останній суматранський носоріг
Суматранський носоріг – найменший та найдавніший вид носорогів
Відтепер суматранські носороги вважаються офіційно вимерлими у Малайзії, де раніше проживала значна кількість цих рідкісних тварин.
25 річна самиця Іман померла у суботу на острові Борнео, повідомляє ВВС.
Останній у Малайзії самець помер у травні минулого року.
Колись суматранський носоріг був поширений по всій південній та південно-східній Азії, але тепер майже зник у дикій природі й лишилось всього від 30 до 100 тварин. Вид перебуває на межі вимирання.
Іман зловили в 2014 році і з того часу вона перебувала під опікою в спеціальному центрі.
Суматранські носороги найбільше страждають від діяльності людини та втрати ареалів свого існування. Одна з найбільших загроз для вимирання виду – це роздрібленість невеликих популяцій тварин на різних територіях. Це ставить під сумнів успішне відновлення виду.
Спроби відновити вид у Малайзії зазнали невдачі.
Факти щодо суматранських носорогів:
- п'ять видів носорогів існують у світі, два - в Африці, а три - в Азії
- до азійських видів якраз належить Суматранський носорогів, який є найменшим з поміж усіх
Суматранський носоріг дуже близький до викопних волохатих носорогів, які вимерли понад 10 тисяч років тому
не більше 100 особин залишилось у дикій природі (деякі експерти кажуть що їх лишилось менше 30), вони переважно розкидані на островах Суматра в Індонезії.