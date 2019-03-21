На одеській митниці затримали злісного хабарника



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Митник вимагав хабарі за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення вантажів в режимі імпорт Фото: Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України

Правоохоронці встановили, що працівник Одеської митниці систематично вимагав та отримував від суб'єкта господарювання неправомірну вигоду

Генпрокуратура спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, прокуратурою Одеської області та Управлінням СБУ в Одеській області затримали головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного посту «Одеса-Центральний» Одеської митниці ДФС під час одержання неправомірної вигоди у сумі 650 доларів.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Встановлено, що вказаний працівник митниці систематично вимагав та отримував від суб'єкта господарювання неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод під час митного оформлення вантажів в режимі імпорт», - заявили в ГПУ.

Проводяться першочергові слідчі дії, після чого вирішуватиметься питання щодо повідомлення особі про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Одещині затримали керівника районного відділу Державної виконавчої служби під час спроби надати 1000 доларів хабара співробітнику Управління захисту економіки органів поліції.