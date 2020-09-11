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    У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель

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    У Маріуполі пройшли антитерористичні навчання - У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель
    У Маріуполі пройшли антитерористичні навчання
    Фото: СБУ

    Силовики відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «злочинців», які за легендою навчань планували здійснити диверсію в місті та захопити судно в Маріупольському морському порту

    Координаційна група Антитерористичного центру при Головному управлінні Служби безпеки України в Донецькій і Луганській областях провела дводенні антитерористичні навчання. Їхня заключна фаза відбулася в морській акваторії міста Маріуполь, повідомляється на сайті СБУ в п'ятницю, 11 вересня.

    «Тренування відбувалися на кількох стратегічних об`єктах міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів Збройних Сил України, Служби безпеки, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування», - йдеться у повідомленні.

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    У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель
    У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель
    У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель
    У Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель

    Зазначається, що головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

    Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «злочинців», які за легендою навчань планували здійснити диверсію в місті та захопити судно в Маріупольському морському порту. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних диверсантів.

    Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб`єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам.

    Маріуполь СБУ Донеччина військові навчання корабель
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