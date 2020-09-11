На Дунаї українські і румунські прикордонники провели спільні навчання: фоторепортаж



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На Дунаї проходили українсько-румунські навчання Riverian-2020 Фото: ДПСУ

Прикордонники вперше на річці відпрацювали маневри з повітряною атакою

Поблизу міста Ізмаїл на Дунаї завершились українсько-румунські навчання Riverian-2020.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Протягом трьох днів корабельно-катерний склад флотів та прикордонних відомств двох країн курсував на річковій ділянці від Рені до виходу в море.

Під час навчань на різних за навігаційною та географічною особливостями ділянках відпрацьовано основні види строїв та маневрування в них.

Кожна з 12 одиниць-учасниць навчань пройшла близько 200 морських миль. Відпрацьовано злагодженість дій різнорідних сил та засобів учасників. Зокрема, і у вперше відіграному на річці елементі з повітряною атакою. Учасники міжнародного контингенту мали злагоджено маневрувати, ухиляючись від ударів з повітря, в тому числі і при виставленні димової завіси. Повітряного «нападника» вчасно виявлено та умовно знищено.

Вправи, спілкування та робота штабів планувалися та здійснювалися у відповідності до стандартів НАТО, а також в умовах суворих карантинних обмежень.

«Плануючи навчання, ми традиційно закладали завдання, максимально реалістичні, притаманні тому регіону та підрозділам, що брали участь. Додатковий виклик та ускладнення, що створені світовою вірусною пандемію, додали клопоту, певних ускладнень, але були сприйняті нами як умови обстановки, а не привід відмовлятися від маневрів. Зрештою, головна мета - злагодженість дій та взаємосумісництво - досягнута. Всі заплановані заходи виконано. Висновки будуть зроблені і з їх урахуванням сплануємо наступні навчання. Для Riverian-2021 в нас із колегами багато нових ідей», - зазначив представник Морської охорони в штабі навчань Юрій Нечипорук.

Спільно з Прикордонною поліцією Румунії Морська охорона Держприкордонслужби відіграла елемент пошуку та рятування людини, яка впала за борт.

Також українсько-румунська тральна група відпрацювала умовне тралення завданого району, виявлення та знищення навчальної міни.

Варто зазначити, що всі заходи було організовано без шкоди екосистемі Дунаю.