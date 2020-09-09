  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Маріуполі проведуть антитерористичні заходи

    • Розсилка
    Людей просять не виходити з дому - У Маріуполі проведуть антитерористичні заходи
    Людей просять не виходити з дому

    Заходи пройдуть 10-11 вересня

    У Маріуполі проведуть превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

    «Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо», – йдеться в повідомленні.

    У штабі зазначили, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.

    Нагадаємо, що на Одещині розпочалися українсько-румунські військові навчання.

    Маріуполь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ