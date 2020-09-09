У Маріуполі проведуть антитерористичні заходи

Людей просять не виходити з дому

Заходи пройдуть 10-11 вересня

У Маріуполі проведуть превентивні заходи з протидії терористичним і диверсійним загрозам. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

«Командування операції Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами тощо», – йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства України та санкціоновані командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Володимиром Кравченко.

Нагадаємо, що на Одещині розпочалися українсько-румунські військові навчання.