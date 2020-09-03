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    Думки вголос

    Чому «Слуга народу» без бою здала Луцьк та Маріуполь

    • Анатолій Гриценко

      голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

    • Розсилка
    Чому «Слуга народу» без бою здала Луцьк та Маріуполь

    Про реалії місцевих виборів

    Без бою.

    Глянув на список кандидатів «Слуги народу» в мери.

    Не кажу про якість, але висунули в усіх крупних містах.

     Читайте також: Джентльмен-шоу. Список кандидатів у мери, яких висуває «Слуга народу»

    Крім двох – угадаєте в яких, із трьох разів?

    Вірно: Луцьк і Маріуполь.

    Щоб олігархи у своїх вотчинах обирали мерами «своїх» без напруги, в повній тиші?

    Мудре рішення, далекоглядне. В руслі обіцянок про де-олігархізацію.

     Читайте також: Місцеві вибори. «Слуги народу» стартували з вертодрому Януковича

    Джерело: блог Анатолія Гриценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Маріуполь вибори олігархи Луцьк партія Слуга народу
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