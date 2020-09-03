Чому «Слуга народу» без бою здала Луцьк та Маріуполь

Анатолій Гриценко голова Координаційної ради партії «Громадянська позиція»

Анатолій Гриценко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Про реалії місцевих виборів

Без бою.

Глянув на список кандидатів «Слуги народу» в мери.

Не кажу про якість, але висунули в усіх крупних містах.

Крім двох – угадаєте в яких, із трьох разів?

Вірно: Луцьк і Маріуполь.

Щоб олігархи у своїх вотчинах обирали мерами «своїх» без напруги, в повній тиші?

Мудре рішення, далекоглядне. В руслі обіцянок про де-олігархізацію.

Джерело: блог Анатолія Гриценка

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