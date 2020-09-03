Чому «Слуга народу» без бою здала Луцьк та Маріуполь
Про реалії місцевих виборів
Без бою.
Глянув на список кандидатів «Слуги народу» в мери.
Не кажу про якість, але висунули в усіх крупних містах.
Крім двох – угадаєте в яких, із трьох разів?
Вірно: Луцьк і Маріуполь.
Щоб олігархи у своїх вотчинах обирали мерами «своїх» без напруги, в повній тиші?
Мудре рішення, далекоглядне. В руслі обіцянок про де-олігархізацію.
Джерело: блог Анатолія Гриценка
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