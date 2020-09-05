У Медведчука підтримали Зеленського щодо спецоперації з «вагнерівцями» - кажуть, її не було



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Нестор Шуфрич

Документи, які доводять факт проведення спецоперації, оприлюднив народний депутат Володимир Ар‘єв

Народний депутат з фракції «Опозиційна платформа - За життя» Нестор Шуфрич в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив, що ніякої Тимчасової слідчої комісії по справі «вагнерівців» у парламенті створено не буде, бо ніякої спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців не було. Він фактично підтримав позицію, яку раніше висловлював Офіс Зеленського щодо резонансної інформації про зрив цієї спецоперації після доповіді в кабінеті президента, оприлюдненої у ЗМІ.

Вчора документи, які доводять факт проведення спецоперації, яка мала на меті затримання групи найманців російської ПВК Вагнер, оприлюднив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар‘єв. Попри це, монобільшість та керівництво Верховної Ради ігнорує вимоги народних депутатів з кількох фракцій створити таку комісію.

«Цієї слідчої комісії у Верховній Раді України не буде, тому що не було доповіді, не було спецоперації, це абсурд. З точки зору парламентського контролю ми можемо перевіряти тільки ту інформацію, яка нам виглядає достовірною», - наголосив Шуфрич. Представник ОПЗЖ також зазначив, що його взагалі не цікавлять «вагнерівці»: «Мені чесно кажучи на цих вагнерівців все одно, я не повірив».

Як відомо, створення парламентської ТСК вимагають родичі українських воїнів, які загинули на Донбасі у 2014 році внаслідок терористичних актів. Родичі загиблих наголошують, що серед російських найманців, яких планували затримати під час спецоперації, могли бути причетні до збиття українських військових літаків Іл-76 у Луганську, військових літаків Су-25 та гелікоптера Мі-8 під Слов'янськом, а також до збиття російським "Буком" малайзійського Боїнгу ‪MH17, внаслідок чого було вбито 298 іноземців.

Володимир Ар‘єв повідомив, що співробітники спецслужб, які брали участь у підготовці цієї спецоперації, готові давати свідчення. За словами головного редактора видання «Цензор.нет» Юрія Бутусова, який першим заявив про операцію, зірвану через витік інформації з Офісу Президента, українські спецслужби працювали над цією розробкою спільно з американськими колегами.