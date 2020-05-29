У Мелітополі злива зруйнувала «лікарню майбутнього» (відео)



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Лікарня інтенсивних методів лікування на Запоріжжі дуже сильно постраждала від нічної зливи

Лікарню відремонтували кілька місяців тому за понад мільйон доларів

Злива зруйнувала так звану лікарню майбутнього у запорізькому Мелітополі, яку відкрили кілька місяців тому після капітального ремонту.

Про це повідомляє Наше місто.

Відремонтована за понад 30 мільйонів гривень із бюджетів різних рівнів п’ятиповерхова будівля мелітопольської лікарні №2 – лікарні інтенсивних методів лікування геть потонула після зливи.

Негода вирувала у Мелітополі проти ночі 28 травня, дощова вода потоками потекла зі стель на всіх п’яти поверхах лікарні. Довелося евакуювати частину пацієнтів та персоналу.

Найбільше постраждали п’ятий та четвертий поверхи закладу. Там обвалюються підвісні стелі.

Керівництво міста пояснює, що затоплення лікарні сталося через те, що технічний персонал не прочистив зливову каналізацію.

Реконструкцію лікарні проводили у 2018-2019 роках. На неї були виділені кошти з бюджетів усіх рівнів: державного, обласного, міського. Медзаклад було перетворено на лікарню інтенсивних методів лікування. Чиновники називали її лікарнею майбутнього та одним із найважливіших об’єктів для Запорізької області, оскільки Мелітополь є центром госпітального округу.