Шмигаль у Білій Церкві особисто заспокоював невдоволених медиків



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Голова уряду Денис Шмигаль ознайомився з роботою Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги Фото: Кабмін

Прем'єр запевнив медиків, що вони отримуватимуть обіцяні доплати 300% від зарплати

Прем’єрміністр Денис Шмигаль відвідав Білоцерківську станцію екстреної медичної допомоги, працівники якої днями страйкували через відсутність виплат і засобів індивідуального захисту.

Очільника уряду супроводжували міністр охорони здоров’я Максим Степанов, в. о. голови Київської облдержадміністрації Василь Володін та міський голова Білої Церкви Геннадій Дикий. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Шмигаль ознайомився з роботою станції екстреної медичної допомоги та Центральної диспетчерської служби, обговорив з працівниками питання роботи станції та запевнив медиків, що уряд веде роботу із забезпеченням медичних закладів необхідною технікою, обладнанням та відповідною оплатою праці. Зокрема, він поінформував, що ухвалено рішення про виділення майже 1 млрд грн на автомобілі швидкої допомоги.

Також Шмигаль проінформував присутніх, що уряд прагне в найшвидший термін забезпечити доплати 300% від зарплати всім медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на Сovid-19. «Ми за березень здійснили вже всі виплати, за квітень виплати підуть через НСЗУ через прямі угоди з медзакладами. Станом на вчора фактично 90% угод підписані, а по екстреній медицині – всі 100% угод. Тому в подальшому виплати мають бути вчасними», - сказав Шмигаль.

Також він розповів лікарям, що уряд погодив призначення Василя Володіна головою Київської облдержадміністрації, але найближчим часом остаточне рішення повинен ухвалити президент. «Домашнє завдання нового керівника – приділити увагу екстреній медицині комплексно і вашій станції, зокрема», - наголосив прем’єр.

Нагадаємо, 22 травня співробітники Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги вийшли на протест не тільки через відсутність виплат, а й через банальну проблему відсутності захисних костюмів, дефіциту палива для «швидких» та елементарних ліків.

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