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    У Миколаєві ліквідували канал постачання наркотиків на 1 млн гривень

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    <span>Зловмисники розфасовували психотропи та наркотики у поліетиленові пакети</span> - У Миколаєві ліквідували канал постачання наркотиків на 1 млн гривень
    Зловмисники розфасовували психотропи та наркотики у поліетиленові пакети
    Фото: npu.gov.ua

    Крупні партії наркотиків 18-річна дівчина замовляла поштою

    У Миколаєві у результаті масштабної реалізації поліцейські ліквідували канал постачання наркотиків та психотропів вартістю понад мільйон гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    Зазначається, що 6 вересня правоохоронці затримали в Миколаєві двох чоловіків під час розкладання закладок.

    Зловмисники розфасовували психотропи та наркотики у поліетиленові пакети або маскували під справжній горіх, потім розвозили по місцях, які попередньо оговорювали з клієнтами. З Миколаєва чоловіки мали їхати далі - у Нову Одесу, проте їхнім планам завадили правоохоронці.

    У ході слідчо-оперативних заходів з’ясувалось, що ділки співпрацювали з 18-річною дівчиною, яка й постачала їм товар для подальшого збуту, а вона отримувала наркотичні засоби та психотропні речовини партіями через інтернет.

    Спільницю викрили оперативники разом із співробітниками роти поліції особливого призначення 8 вересня у Миколаєві. Під час проведення слідчих дій стало відомо про квартиру-склад у Заводському районі міста, яку вона спеціально винаймала для зберігання наркотиків.

    Після обшуку у домоволодінні дівчина добровільно із правоохоронцями прийшла у поштове відділення за замовленням та отримала посилку із рекламними наклейками та пакетами для фасування, а також іншими наркоречовинами, а амфетамін знаходився прямо у банці з фарбою.

    Наразі двох фігурантів слідчі затримали в порядку ст. 208 КПК України, стосовно дівчини тривають процесуальні дії.

    Затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів» Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

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