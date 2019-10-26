У Миколаєві патрульні на Prius врізалися у мікроавтобус: фото, відео



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У Миколаєві поліцейський автомобіль зіткнувся з мікроавтобусом Фото: Новости N

Унаслідок ДТП постраждала дівчина-поліцейський, яка їхала в патрульному автомобілі

У центрі Миколаєва на перетині вулиць Пушкінської та Микільської зіткнулися автомобіль патрульної поліції Toyota Prius і мікроавтобус Mercedes. Постраждала дівчина-поліцейський.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

«За попередніми даними, мікроавтобус Mercedes їхав по вулиці Микільській з боку вулиці Фалєєвської в напрямку вулиці Артилерійської. Під час перетину перехрестя в правий бік Mercedes врізалася поліцейська Toyota, що їхала по вулиці Пушкінській з боку Інгульського мосту в напрямку вулиці Великої Морської. Від отриманого потужного удару мікроавтобус перекинувся», - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ДТП постраждала дівчина-поліцейський, яка їхала в патрульному автомобілі. З місця події швидка відвезла її в лікарню.

Про стан постраждалої поки нічого не відомо.

Видання зазначає, що рух на перехресті, де сталося ДТП, регулюється світлофором.

Також поки не зрозуміло, хто з водіїв проїхав на заборонний сигнал. Водій мікроавтобуса стверджує, що їхав на зелений, поспілкуватися з водієм Prius не вдалося.