У Миколаєві патрульні на Prius врізалися у мікроавтобус: фото, відео
Унаслідок ДТП постраждала дівчина-поліцейський, яка їхала в патрульному автомобілі
У центрі Миколаєва на перетині вулиць Пушкінської та Микільської зіткнулися автомобіль патрульної поліції Toyota Prius і мікроавтобус Mercedes. Постраждала дівчина-поліцейський.
Про це повідомляє місцеве видання Новости N.
«За попередніми даними, мікроавтобус Mercedes їхав по вулиці Микільській з боку вулиці Фалєєвської в напрямку вулиці Артилерійської. Під час перетину перехрестя в правий бік Mercedes врізалася поліцейська Toyota, що їхала по вулиці Пушкінській з боку Інгульського мосту в напрямку вулиці Великої Морської. Від отриманого потужного удару мікроавтобус перекинувся», - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ДТП постраждала дівчина-поліцейський, яка їхала в патрульному автомобілі. З місця події швидка відвезла її в лікарню.
Про стан постраждалої поки нічого не відомо.
Видання зазначає, що рух на перехресті, де сталося ДТП, регулюється світлофором.
Також поки не зрозуміло, хто з водіїв проїхав на заборонний сигнал. Водій мікроавтобуса стверджує, що їхав на зелений, поспілкуватися з водієм Prius не вдалося.