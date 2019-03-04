На Волині поліцейські потрапили у ДТП під час переслідування порушника



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Патрульного госпіталізували в районну лікарню

У дорожньо-транспортній пригоді, що сталася в Ківерцівському районі Волинської області, постраждав працівник поліції.

Про це повідомляє у Facebook Сектор комунікації поліції Волинської області.

«Учора на автодорозі в селі Тростянець сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля BMW X5, за кермом якого перебував 42-річний житель Луцького району, та службового автомобіля Ківерцівського відділу поліції Isuzu D-Max. У ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції, механічні ушкодження отримали обидва транспортні засоби«, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автопригода сталася близько 17 години. На місце події одразу ж виїхало керівництво поліції Волині, Ківерцівського відділу поліції, співробітники відділу інспекції з особового складу та слідчо-оперативна група ГУНП в області.

Поліцейські з’ясували, що екіпаж сектору реагування патрульної поліції під час здійснення патрулювання на автодорозі в селі Тростянець виявив автомобіль BMW X5, який, порушуючи правила обгону, створював аварійну ситуацію та наражав на небезпеку інших учасників дорожнього руху. Правопорушник не виконав законну вимогу поліцейських про зупинку й продовжив рух. Під час переслідування поліцейськими, правопорушник, не увімкнувши покажчик повороту та не впевнившись у безпечності маневру, здійснив поворот ліворуч, чим допустив дорожньо-транспортну пригоду.

У ДТП постраждав 43-річний інспектор сектору реагування патрульної поліції. Його госпіталізували в районну лікарню. За кермом автомобіля BMW X5 перебував 42-річний житель Луцького району. Водій та поліцейські пройшли освідування на вміст алкоголю в крові, яке засвідчило, що вони не перебували в стані сп’яніння.

За фактом ДТП слідчі поліції Волині розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. У ході досудового розслідування буде надана правова оцінка діям усіх учасників автопригоди. Санкція статті передбачає, зокрема, покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.