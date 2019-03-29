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    У центрі Києва Smart збив дівчину на пішохідному переході

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    У центрі Києва Smart збив дівчину на пішохідному переході

    Після зіткнення Smart зупинився в п’яти метрах від місця наїзду

    28 березня на вулиці Петлюри сталася ДТП, в якому постраждав пішохід. На вулиці Симона Петлюри, 10, автомобіль Smart збив дівчину. На місце виїхав патрульний екіпаж і карета швидкої допомоги.

    Подія трапилася близько 23:10 повідомляє Інформатор.

    Автомобіль Smart рухався по вулиці Симона Петлюри в сторону центрального залізничного вокзалу. У салоні перебувало двоє хлопців, один з яких повідомив патрульним, що перед пішохідним переходом був припаркований автомобіль, через який пішохід і водій не побачили один одного. Після зіткнення Smart зупинився в п’яти метрах від місця наїзду.

    На місце прибули медики, які госпіталізували дівчину. Вона перебувала в свідомості і за допомогою лікарів змогла піднятися і сісти в «швидку».

    Обставини ДТП з’ясовували патрульні, на місце викликали слідчо-оперативну групу. 

    ДТП водій автомобіль
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