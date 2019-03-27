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    У Миколаєві п'яний хуліган помер після затримання поліцією

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    Бешкетник помер, коли проти нього застосували газовий балончик, Миколаїв, 26 березня 2019 року - У Миколаєві п'яний хуліган помер після затримання поліцією
    Бешкетник помер, коли проти нього застосували газовий балончик, Миколаїв, 26 березня 2019 року
    Фото: 0512.com.ua

    Нетверезий чоловік влаштував дебош в Миколаєві та помер під час затримання правоохоронцями

    У Миколаєві, вчора, 26 березня, чоловік раптово помер після застосування до нього патрульними поліцейськими спецзасобів. Про це повідомляє відділу комунікації поліції Миколаївської області.

    Подія сталася близько 22:00 години в житловому кварталі на вулиці Карпенка в Заводському районі міста. Свідки розповіли, що невідомий оголений чоловік чіплявся до подружжя, зачіпав жінку, вдарив чоловіка. Після чого зник дворами багатоповерхівок.

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    «Поліцейські почали пошуки і незабаром побачили чоловіка, оголеного по пояс, який здійснював хуліганські дії, і було очевидно, що він перебуває в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. За спроби поліцейських наблизитися до чоловіка, він почав тікати, чинив непокору і став кидатися на правоохоронців. Поліцейськими були застосовані спецзасоби - газовий балон і наручники», - йдеться в повідомленні.

    Через кілька хвилин правоохоронці помітили, що чоловікові стало зле. Патрульні зняли спецзасіб і почали надавати першу невідкладну допомогу і відразу викликали карету швидкої допомоги. Через кілька хвилин до місця події прибули медики, які проводили реанімаційні заходи, але врятувати життя чоловіка не вдалося.

    На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються всі обставини події та особа померлого. Тіло чоловіка буде направлено на проведення експертизи з метою встановлення причини смерті. Після з'ясування всіх обставин буде надана правова кваліфікація події.

     

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