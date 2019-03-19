У Миколаєві «євробляхери» побилися з поліцейськими



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Конфлікт у Миколаєві між поліцією та активістами «АвтоЄвроСили», 19 березня

Конфлікт і бійка сталися між патрульними і членами організації «АвтоЄвроСила» через сміттєві баки

У Миколаєві виникли масштабний конфлікт і бійка між патрульною поліцією та активістами «АвтоЄвроСили», повідомляє місцеве видання Новости-N.

Причиною конфлікту, за інформацією ЗМІ, стали сміттєві баки. Усе почалося з того, що невідомі люди пересунули декілька сміттєвих баків, що стояли на зупинці громадського транспорту в районі перетину вул. Ковальської і 3-ї Слобідської, подалі від зупинки.

Прибулі на місце співробітники адміністрації Заводського району викликали поліцію. Патрульні почали розгляд інциденту, під час якого пред'явили претензію в тому, що сміттєві баки пересунули працівники розташованого поруч магазину Автозапчастини. Останні свою причетність до інциденту заперечували, у результаті чого поступово розгорівся конфлікт.

Патрульні викликали підмогу - на місце прибуло ще чотири наряди патрульної поліції. Працівники магазину також закликали на допомогу своїх друзів і знайомих - в основному активістів організації «АвтоЄвроСили». Справа дійшла до невеликої бійки: одного з прибулих активістів, за його власними словами, вдарили в обличчя і «упакували» в патрульний автомобіль.