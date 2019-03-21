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    У Миколаєві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево

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    <p>Аварія сталася 20 березня на Центральному проспекті у Миколаєві</p> - У Миколаєві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево

    Аварія сталася 20 березня на Центральному проспекті у Миколаєві

    Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

    Внаслідок ДТП ушкодження отримали четверо пасажирів маршрутки

    У Миколаєві на пр. Центральному 20-річний водій маршрутки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

    ДТП сталася 20 березня близько 19:40.

    «Внаслідок ДТП ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобусу», - зазначили в поліції.

    Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Її санкція передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

    Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

    Слідче управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області звернулося до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією про обставини вказаної ДТП, повідомити у відділ розслідування ДТП  за телефонами (0512) 49-83-95, (063) 426-23-32, 102.

    Раніше повідомлялося, що внаслідок  ДТП за участі маршрутки, яка сталася на трасі Одеса-Ізмаїл, загинула жінка-пасажир.

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