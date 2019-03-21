У Миколаєві маршрутка з пасажирами врізалась у дерево



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Аварія сталася 20 березня на Центральному проспекті у Миколаєві Фото: Відділ комунікації поліції Миколаївської області

Внаслідок ДТП ушкодження отримали четверо пасажирів маршрутки

У Миколаєві на пр. Центральному 20-річний водій маршрутки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Миколаївської області.

ДТП сталася 20 березня близько 19:40.

«Внаслідок ДТП ушкодження отримали четверо пасажирів мікроавтобусу», - зазначили в поліції.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Її санкція передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення експертиз, тривають слідчі заходи.

Слідче управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області звернулося до громадян, які володіють корисною для слідства інформацією про обставини вказаної ДТП, повідомити у відділ розслідування ДТП за телефонами (0512) 49-83-95, (063) 426-23-32, 102.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ДТП за участі маршрутки, яка сталася на трасі Одеса-Ізмаїл, загинула жінка-пасажир.