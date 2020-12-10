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    У Миколаєві від Covid-19 померла шестимісячна дитина

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    Врятувати лікарям дитину не вдалося - У Миколаєві від Covid-19 померла шестимісячна дитина
    Врятувати лікарям дитину не вдалося
    Фото з відкритих джерел

    У дитини була серйозна вроджена патологія

    У дитячій лікарні №2 Миколаєва померла шестимісячна дитина, у якої було діагностовано захворювання від коронавірусної інфекції Covid-19. Про це повідомляє місцеве видання Новости-N у четвер, 10 грудня.

    За словами начальника міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, у дитини була серйозна вроджена патологія – вона народилася недоношеною, з вагою 750 грамів.

    На цьому тижні, 4 грудня, її госпіталізували у реанімацію. Попри всі зусилля лікарів, врятувати малюка не вдалося – через п'ять днів він помер.

    Нагадаємо, що в Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина.

    Теги: діти лікар смерть Миколаїв
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