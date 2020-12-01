В Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина
Сімейний лікар поставив діагноз по телефону ─ ангіна
В Охмадиті від коронавірусу помер 12-річний хлопчик, якого сімейний лікар телефоном лікував від ангіни. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».
«Спочатку був наліт в горлі. Сімейний лікар по телефону поставила діагноз ─ ангіна», ─ розповіли рідні дитини.
Зазначається, що до лікарні Олексій Чижов потрапив вже в тяжкому стані.
«Завтра відбудуться похорони. П’ять років тому мама поховала чоловіка, тепер сина», ─ говорять родичі.
Як повідомлялося, минулої доби у Києві від коронавірусу померла 31 людина. Загалом коронавірус виявлено у 1799 людей.
Від початку епідемії у Києві підтверджено 72277 випадків захворювання на Covid-19.
Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус.