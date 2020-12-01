  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина

    • Розсилка
    Хлопчик потрапив до лікарні вже у тяжкому стані - В Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина
    Хлопчик потрапив до лікарні вже у тяжкому стані

    Сімейний лікар поставив діагноз по телефону ─ ангіна

    В Охмадиті від коронавірусу помер 12-річний хлопчик, якого сімейний лікар телефоном лікував від ангіни. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Спочатку був наліт в горлі. Сімейний лікар по телефону поставила діагноз ─ ангіна», ─ розповіли рідні дитини.

    Зазначається, що до лікарні Олексій Чижов потрапив вже в тяжкому стані.

    «Завтра відбудуться похорони. П’ять років тому мама поховала чоловіка, тепер сина», ─ говорять родичі.

    Як повідомлялося, минулої доби у Києві від коронавірусу померла 31 людина. Загалом коронавірус виявлено у 1799 людей.

    Від початку епідемії у Києві підтверджено 72277 випадків захворювання на Covid-19.

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус. 

    Теги: Київ діти лікар смерть Охматдит коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies