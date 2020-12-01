В Охматдиті від коронавірусу померла 12-річна дитина

Хлопчик потрапив до лікарні вже у тяжкому стані

Сімейний лікар поставив діагноз по телефону ─ ангіна

В Охмадиті від коронавірусу помер 12-річний хлопчик, якого сімейний лікар телефоном лікував від ангіни. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

«Спочатку був наліт в горлі. Сімейний лікар по телефону поставила діагноз ─ ангіна», ─ розповіли рідні дитини.

Зазначається, що до лікарні Олексій Чижов потрапив вже в тяжкому стані.

«Завтра відбудуться похорони. П’ять років тому мама поховала чоловіка, тепер сина», ─ говорять родичі.

Як повідомлялося, минулої доби у Києві від коронавірусу померла 31 людина. Загалом коронавірус виявлено у 1799 людей.

Від початку епідемії у Києві підтверджено 72277 випадків захворювання на Covid-19.

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 745123 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 30 листопада зафіксовано 12498 хворих на коронавірус.