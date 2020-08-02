На Харківщині померла дитина, яку мати самостійно лікувала від ангіни



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Мати хлопчика розповіла, що у сина була ангіна

Жінка до медичних закладів по допомогу не зверталась

В Харківській області помер 12-річний хлопчик. За словами матері у нього була ангіна, яку вона лікувала вдома та не зверталася до лікарів.

1 серпня до Ізюмського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря про те, що до приймального відділення доставили 12-річного хлопчика без ознак життя, повідомили у поліції.

Мати хлопчика розповіла, що у сина була ангіна. Лікувала жінка його вдома, до медичних закладів по допомогу не зверталась.

Раптово хлопчик знепритомнів, після чого мати принесла його до приймального відділення районної лікарні.

Медики констатували смерть дитини. Відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, проводиться перевірка.

Нагадаємо, пандемія, викликана коронавірусом нового типу хвороби Covid-19, має вплив на психічне здоров’я людей. Психічному впливу в умовах пандемії особливо сильно схильні люди похилого віку і діти.

Як повідомлялося, 30 липня, під час виконання своїх посадових обов’язків старша медична сестра Олена Григорівна Бордян заразилася коронавірусом, надаючи пацієнтам невідкладну допомогу. Медсестра померла від коронавірусу. Олена Бордян мала 29 років медичного стажу.

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