У Миколаєві зі спецназом затримали квартирних злодіїв (фото, відео)

Злодії були затримані безпосередньо після вчинення серії крадіжок із проникненням у житло

Миколаївські оперативники Управління карного розшуку, слідчі за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели спецоперацію із затримання квартирників, які декілька місяців вчиняли крадіжки на території Миколаєва.

Злодії були затримані безпосередньо після вчинення серії крадіжок із проникненням у житло. Троє зловмисників є мешканцями Одеської області віком від 25-ти до 36-ти років.

Із початку року на території Миколаєва було вчинено низку таких злочинів. Чоловіки пересувались на автомобілі з іноземною реєстрацією, підбирали квартири, розташовані на першому та другому поверхах багатоквартирних будинків, після чого за допомогою спеціальних засобів зламували металеві решітки на вікнах, проникали до помешкання громадян, де забирали гроші, ювелірні вироби, телефони тощо.

Під час обшуку автомобіля підозрюваних правоохоронці вилучили телефони, грошові кошти, ювелірні вироби та інше викрадене майно, а також знаряддя злочинної діяльності.

Усіх фігурантів доставили до відділу поліції, де слідчі затримали їх у порядку ст. 208 КПК України.

Як з’ясували поліцейські, молодший зі злочинців на момент затримання перебував у розшуку Білгород-Дністровським відділенням поліції Одеської області за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Інші двоє також притягувались до відповідальності.

Наразі тривають розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 3 ст. 185 ККУ «Крадіжка, поєднана з проникненням у житло», за що санкцією статті передбачено покарання до шести років позбавлення волі.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмисникам про підозру та обрання запобіжних заходів.