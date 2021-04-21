У Києві поліція затримала ґвалтівника

Під приводом допомоги із працевлаштування чоловік запросив дівчину на зустріч, під час якої зґвалтував та пограбував

Столичні поліцейській затримали уродженця Миколаївщини за підозрою у зґвалтуванні та пограбуванні киянки. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернулась 19-річна місцева мешканка, яка повідомила, що на вулиці Залізничній наглядно знайомий чоловік зґвалтував її та пограбував. Для встановлення обставин події на виклик негайно вирушили слідчо-оперативна група, оперативники сектору розкриття злочинів проти життя та здоров’я та лікарі.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Солом’янського управління поліції Василь Зварич, поліцейські з’ясували, що напередодні дівчина познайомилася з чоловіком, який запропонував їй допомогу у пошуку роботи. Однак під час особистої зустрічі він застосував до киянки силу та зґвалтував, а після скоєного забрав із її сумочки гроші та мобільний телефон і втік.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили місцезнаходження кривдника та виявили у нього речі заявниці. Речові докази вилучили, а зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за грабіж уродженець Миколаївщини, 1989 року народження», - повідомив правоохоронець.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 152 (Зґвалтування) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За скоєне чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві суд призначив 10 років позбавлення волі чоловіку, який зґвалтував неповнолітню дівчинку. Слідством встановлено, що у травні 2019 року чоловік, скориставшись наявними у неповнолітньої вадами розумового розвитку та відсутністю поруч з нею дорослих осіб, під приводом показати сюрприз привів неповнолітню дівчину до себе додому та, скориставшись при цьому безпорадним станом потерпілої, яка не могла чинити опір, зґвалтував її.