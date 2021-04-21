$2,5 тис. за вирішення питання. Посадовці Національного агентства з акредитації підуть під суд

Посадовців викрили «на гарячому» під час одержання хабара

Посадовцям-хабарника світить позбавлення волі до десяти років

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох посадовців Національного агентства з акредитації України, викритих на одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Встановлено, що двоє високопосадовців Національного агентства з акредитації України вимагали від представника транспортного агентства неправомірну вигоду у розмірі $2,5 тис. за позитивне вирішення питання про видачу атестата про акредитацію вказаного підприємства.

Посадовців викрили «на гарячому» під час одержання ними вказаної суми неправомірної вигоди.

За вчинене посадовцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР.

До слова, 15 квітня у центрі Києва оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області з колегами-правоохоронцями затримали заступника начальника управління Київської обласної державної адміністрації за підозрою у вимаганні $10 тис. неправомірної вигоди. За ці гроші зловмисник обіцяв представнику комерційної структури посприяти позитивним результатам перевірки щодо дотримання антимонопольного законодавства.

Крім того, Служба безпеки України викрила на понад мільйонному хабарі керівництво однієї з найбільших об’єднаних територіальних громад Київщини.