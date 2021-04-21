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    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю

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    Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки - У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські з’ясували, що чоловік облаштував удома майстерню з виготовлення та переробки зброї

    У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, який виготовляв і збував вогнепальну зброю.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Чернівецькій області.

    Зазначається, що силовики викрили злочинну діяльність жителя Чернівців.

    Поліцейські з’ясували, що чоловік облаштував удома майстерню з виготовлення та переробки зброї, яку потім продавав на території Буковини.

    Під час обшуків правоохоронці вилучили у зловмисника зброю, набої, комплектуючі до зброї, знаряддя для її переробки, а також інші речові докази.

    За незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі.

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    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    У Чернівцях затримали чоловіка, який виготовляв і продавав вогнепальну зброю
    Фото: Нацполіція

    Наразі правопорушник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Співробітники Слідчого управління ГУНП вирішують питання повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

    Поліцейські проводять досудове розслідування, з’ясовують всі обставини кримінального правопорушення та перевіряють інших осіб на причетність до незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухових речовин.

    Теги: розслідування чоловік час
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