У Мінську домовилися про «шкільне перемир’я» на Донбасі



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Впродовж «хлібного перемир'я», як повідомила Оліфер, українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні в Мінську домовилася про припинення вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня.

Про це 22 серпня повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

«Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО підтверджує свою повну відданість безстроковому припиненню вогню у зв'язку з початком навчального року, починаючи з опівночі 29 серпня. Сторони зобов'язуються здійснити всі необхідні кроки для забезпечення сталого режиму припинення вогню. Задля моніторингу сторони також зобов'язуються забезпечити надійний та безпечний доступ СММ ОБСЄ по всій території України, відповідно до її мандату», - написала Оліфер.

При цьому вона зауважила, що поки що безпекова ситуація на Донбасі не зазнала істотних змін.

«Впродовж «хлібного перемир'я» (1 липня - 20 серпня) українська сторона зафіксувала майже півтори тисячі обстрілів з боку НЗФ ОРДЛО, в тому числі з забороненої Мінським угодами зброї - РСЗВ «Град», танків, артилерії, мінометів. Є жертви серед військових та цивільних. За цей період СММ ОБСЄ зафіксувала обстріли 9 населених пунктів», - повідомила Оліфер.

Нагадаємо, 21 серпня на Донбасі було зафіксовано руйнування через обстріл із важкого озброєння російськими окупантами житлового будинку в Зайцевому.