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    У Молдові зафіксували два спалахи АЧС

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    У Молдові зафіксували два спалахи АЧС

    Щоб попередити поширення хвороби в селі знищать 92 свині

    На півдні Молдови зареєстрували два нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), передає Національне агентство безпеки харчових продуктів Молдови.

    Так, АЧС зафіксували 26 липня в селі Манта Кагульського району, у двох тварин. Щоб попередити поширення хвороби в селі знищать 92 свині.

    Ще один випадок АЧС зареєстрували у домашніх свиней в селі Мілештій, Ниспоренського району.

    В обох районах працюють комісії з надзвичайних ситуацій.

    Між іншим, раніше повідомлялося, що через африканську чуму Молдова призупинила ввезення свинини з України.

    Нагадаємо, в Україні не вщухає АЧС: з початку року зафіксовано більше 30 випадків захворювання. У 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС.

    Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей. Перший збудник АЧС був виявлений в 2012 році в селі Комішуватка Запорізької області.

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