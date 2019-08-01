У Молдові зафіксували два спалахи АЧС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Щоб попередити поширення хвороби в селі знищать 92 свині

На півдні Молдови зареєстрували два нові спалахи африканської чуми свиней (АЧС), передає Національне агентство безпеки харчових продуктів Молдови.

Так, АЧС зафіксували 26 липня в селі Манта Кагульського району, у двох тварин. Щоб попередити поширення хвороби в селі знищать 92 свині.

Ще один випадок АЧС зареєстрували у домашніх свиней в селі Мілештій, Ниспоренського району.

В обох районах працюють комісії з надзвичайних ситуацій.

Між іншим, раніше повідомлялося, що через африканську чуму Молдова призупинила ввезення свинини з України.

Нагадаємо, в Україні не вщухає АЧС: з початку року зафіксовано більше 30 випадків захворювання. У 2018 році в Україні контролери зареєстрували 145 випадків АЧС.

Всього в Україні з 2012 року зареєстровано 477 спалахів АЧС - вірус не оминув жодної з областей. Перший збудник АЧС був виявлений в 2012 році в селі Комішуватка Запорізької області.