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    Через африканську чуму Молдова призупинила ввезення свинини з України

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    Через африканську чуму Молдова призупинила ввезення свинини з України

    Влада країни заборонила ввезення м'яса з України і Румунії

    Національне агентство з безпеки харчових продуктів Молдови попередило про численні спалахи вірусу африканської чуми свиней в Румунії та Україні, у зв'язку з чим в країну заборонили ввозити продукти зі свинини. Про це повідомляє NewsMaker.

    Агентство попередило, що митна служба на кордоні буде конфісковувати свинину і продукти зі свинини із сусідніх країн.

    Влада Молдови побоюється спалаху захворювання, не дивлячись на те, що поки рідкісні осередки африканської чуми свиней вдається тримати під контролем.

    У місті Кагулі створили комісію з надзвичайних ситуацій, яка повинна розробити план боротьби з вірусом і знищення хворих тварин, а також профілактики сусідніх господарств.

    На вихідних агентство повідомило про випадки зараження вірусом у двох селах Кагульського району.

    До слова, як раніше повідомлялося, Українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці.

    За даними експерта, минулого року споживання свинини в країнах ЄС становило 45 кг на душу населення, у Китаї - 40 кг, в Росії - 30 кг, а в Україні - всього 15 кг.

     

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