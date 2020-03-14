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    У Москві поліція затримала 50 учасників пікетів проти політичних репресій

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    Під час затримань, центр Москви, 14 березня 2020 року - У Москві поліція затримала 50 учасників пікетів проти політичних репресій
    Під час затримань, центр Москви, 14 березня 2020 року

    Після побиття правозахисника Пономарьова з відділку відвезли до лікарні

    У столиці Росії Москві поліція затримала близько 50 учасників поодинчих пікетів проти політичних переслідувань, яких, за їхніми повідомленнями, били.

    Серед затриманих біля будівлі Федеральної служби безпеки Росії в центрі Москви – 78-річний правозахисник Лев Пономарьов, ліві опозиціонери Сергій Удальцов і Леонід Развозжаєв.

    Декого били в автомашинах-«автозаках», декого вже в відділках поліції, як то сталося з Пономарьовим. Після побиття правозахисника з відділку відвезли до лікарні.

    Російський правозахисний рух «За права людини», лідером якого є Пономарьов, заявив, що має намір домагатися розслідування цих подій і покарання працівників правоохоронних органів, які застосували силу неправно.

    На самій акції поліція твердила, що вона не узгоджена – хоча, за російським законодавством, поодинчі пікети не потребують ніяких узгоджень.

    Акція у вигляді поодинчих пікетів була влаштована після того, як влада міста Москви відмовилася узгодити мітинги в центрі міста, що мали бути спрямовані проти змін до Конституції Росії, а також на захист російських опозиціонерів, яких правозахисники вважають політв’язнями.

    Джерело: Радіо Свобода

    Росія правозахисники поліція
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