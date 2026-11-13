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У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві
фото: соцмережі

Машина вибухнула на вулиці Кіровоградській

Сьогодні, 13 листопада, у Москві стався вибух автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, машина вибухнула на вулиці Кіровоградській. За попередньою інформацією, гучний звук пролунав, коли машина рухалася.

У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві фото 1

Стверджується, що вибухова хвиля викинула водія на проїжджу частину.

Нагадаємо, 12 листопада, у Санкт-Петербурзі стався вибух автомобіля, в якому перебував полковник. За інформацією джерела видання, загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.

До слова, у російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Загиблим, імовірно, був Роман Сиром’ятников – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українська прокуратура підозрювала в катуванні українських військовополонених.

Теги: Москва вибух росія

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