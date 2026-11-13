У РФ другий день поспіль вибухають авто: цього разу – у Москві

Машина вибухнула на вулиці Кіровоградській

Сьогодні, 13 листопада, у Москві стався вибух автомобіля. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними видання, машина вибухнула на вулиці Кіровоградській. За попередньою інформацією, гучний звук пролунав, коли машина рухалася.

Стверджується, що вибухова хвиля викинула водія на проїжджу частину.

Нагадаємо, 12 листопада, у Санкт-Петербурзі стався вибух автомобіля, в якому перебував полковник. За інформацією джерела видання, загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.

До слова, у російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Загиблим, імовірно, був Роман Сиром’ятников – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українська прокуратура підозрювала в катуванні українських військовополонених.