У Санкт-Петербурзі вибухнуло авто з полковником РФ (відео)

Полковник російської армії загинув на місці

У Санкт-Петербурзі стався вибух автомобіля, в якому перебував полковник. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У Шушарах на Колпінському шосе вранці 12 листопада пролунав вибух. За даними видання, вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець.

За інформацією джерела видання, загинув полковник. Поруч із ним перебував член сім’ї, який вижив, але отримав поранення.

Нагадаємо, у російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Загиблим, імовірно, був Роман Сиром’ятников – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українська прокуратура підозрювала в катуванні українських військовополонених.

Вибух стався вранці на вулиці Дружби поблизу будинку Сиром’ятникова. За даними видання, місцеві мешканці повідомили про інцидент у чатах, а на місце події прибули співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами Міноборони РФ.