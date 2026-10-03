У Росії вибухнув автомобіль ката українських військовополонених

Роман Сиромятніков перебував у розшуку Офісу Генерального прокурора

У російському Новомосковську Тульської області 2 жовтня вибухнув автомобіль, водій загинув. Загиблим, імовірно, був Роман Сиром’ятников – колишній працівник Федеральної служби виконання покарань РФ, якого українська прокуратура підозрювала в катуванні українських військовополонених. Про це повідомляє російське опозиційне видання «Важные истории», інформує «Главком».

Вибух стався вранці на вулиці Дружби поблизу будинку Сиром’ятникова. За даними видання, місцеві мешканці повідомили про інцидент у чатах, а на місце події прибули співробітники Росгвардії та автомобілі з номерами Міноборони РФ.

Як зазначають «Важные истории», за фотографіями з місця вибуху та даними витоків журналісти пов’язали знищений автомобіль із Сиром’ятниковим. Ймовірно, йдеться про зареєстрований на нього Hyundai Solaris.

Близький до російських силових структур Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджував, що вибуховий пристрій могли встановити під днищем автомобіля з боку водія. Водночас офіційного підтвердження цієї версії або інформації про те, хто міг встановити вибухівку, наразі немає.

Місцеве видання «Новомосковск сегодня» 3 жовтня опублікувало некролог Сиром’ятникову, назвавши його педагогом, літератором та учасником війни проти України, який займався «патріотичним вихованням» молоді.

За даними «Важных историй», у 2010-х роках Сиром’ятников працював в установах управління ФСВП по Тульській області. У документах він зазначав спеціальність «психолог» та посаду інспектора відділу кадрів.

У 2023 році Сиром’ятников підписав контракт із Міноборони РФ і вирушив на війну проти України. Він служив у складі 51-го полку 106-ї Тульської дивізії ПДВ на Сіверському напрямку в Донецькій області, а також брав участь у бойових діях під час оборони Курської області. Наприкінці листопада 2024 року він повернувся до Тульської області на лікування.

До та після участі у війні Сиром’ятников працював викладачем основ безпеки життєдіяльності у місцевих коледжах. Також він був членом російської ветеранської організації «Боевое братство» та виступав перед школярами на так званих «уроках мужності».

В Україні Сиром’ятникову повідомили про підозру у катуванні українських військовополонених у виправній колонії №1 Тульської області. За даними українського слідства, він міг працювати там у 2022 році. При цьому «Важные истории» зазначають, що незалежного підтвердження його роботи в системі ФСВП саме у 2022 році журналістам знайти не вдалося.

Українські правоохоронці вважали, що Сиром’ятников міг бути причетним до катувань щонайменше 50 українців. За версією слідства, під час ранкових та вечірніх перевірок полонених могли бити руками, ногами, гумовими кийками, пластиковими трубами та молотками, а також застосовувати електрошокери.

Крім того, за даними української прокуратури, до тіл військовополонених могли під’єднувати контакти польового телефону ТА-57, відомого як «тапік», після чого через них пропускали електричний струм.

До слова, увечері 23 лютого у Москві в районі станції метро «Савелівська» стався вибух. Тоді вибухнув службовий автомобіль, внаслідок вибуху загинув один співробітник патрульної поліції, ще один – отримав поранення.

Нагадаємо, вранці 22 грудня 2025 року на парковці в Москві вибухнув автомобіль. Мешканці прилеглих будинків почули гучний вибух, після чого з вулиці Ясеневої було видно густий чорний дим і зарево від пожежі.

Під час вибуху автомобіля в Москві було ліквідовано начальника управління оперативної підготовки Генерального штабу ЗС РФ генерал-лейтенанта Фаніл Сарваров.