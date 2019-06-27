У Москві висміяли Зеленського, який дізнається про дії свого МЗС з інтернету



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Шостий президент України 27 червня виступив на брифінгу

МЗС РФ покепкувало із слів шостого президента України

Речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова висміяла заяву шостого президента України Володимира Зеленського про те, що він дізнається «інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету».

Свої емоції представниця МЗС РФ висловила у соцмережах досить коротко.

«Зеленський заявив, що дізнається про дії МЗС України на міжнародній арені з інтернету. Аааааа…», - написала Захарова.

Як відомо, сьогодні шостий президент провів 6-хвилинний брифінг у Києві, де розкритикував керівництво Міністерства закордонних справ України та Верховну Раду, яка не хоче звільнити міністра Павла Клімкіна.

Його роздратування викликала відповідь на ноту РФ щодо наших моряків, яку надіслав МЗС України.

«Я в очі не бачив нашу відповідь на ноту РФ, бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України. А це питання безпеки країни, питання життя наших громадян. Це все є пріоритетом кожного президента», - гнівно заявив Зеленський.

Нагадаємо, 26 червня МЗС України надало відповідь в РФ, в якій заявило, що вважає пропозицію РФ такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів

Наші дипломати заявили, що в ноті РФ міститься «цинічна пропозиція щодо надання українською стороною письмових гарантій участі України у продовженні кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства».

«Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною та такою, що загострює спір між Україною та Росією стосовно імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона уже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права», - гостро відповіли в МЗС.



