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    У МОЗ оновили карантинні зони. У «помаранчевій» залишилося два регіони

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    Кабінет міністрів України планує продовжити строки адаптивного карантину у країні до кінця серпня - У МОЗ оновили карантинні зони. У «помаранчевій» залишилося два регіони
    Кабінет міністрів України планує продовжити строки адаптивного карантину у країні до кінця серпня
    Фото з відкритих джерел

    «Червоних» і «зелених» регіонів в Україні немає

    В Україні значно скоротили помаранчеву зону карантину. Станом на 12 травня, в ній залишається лише два регіони. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

    У помаранчевій зоні залишилися Миколаївська та Черкаська області. В жовту зону карантину перевели відразу шість областей – Волинську, Донецьку, Житомирську, Кіровоградську, Луганську та Тернопільську.

    «Червоних» і «зелених» регіонів в Україні немає.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів України планує продовжити строки адаптивного карантину у країні до кінця серпня.

    Тим часом, станом на ранок 12 травня в Україні виявили 4 538 нових випадків Covid-19, що на 2330 більше, ніж за попередню добу. Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях. Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я карантин коронавірус
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