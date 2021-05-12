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    В Україні за добу виявили понад чотири тисячі нових випадків Covid-19

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    За весь час пандемії в Україні захворіло &ndash; 2 129 073 особи - В Україні за добу виявили понад чотири тисячі нових випадків Covid-19

    За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 129 073 особи

    Фото з відкритих джерел

    Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях

    Станом на ранок 12 травня в Україні виявили 4 538 нових випадків Covid-19, що на 2330 більше, ніж за попередню добу. Найбільше нових заражень у Києві, Рівненській та Донецькій областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці Facebook.

    Зокрема, захворіли 180 дітей та 142 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 1 349 осіб;
    • летальних випадків – 356;
    • одужало – 19 766 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 71 383 (зокрема методом ПЛР – 38 959, методом ІФА – 12 617, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 807).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 129 073 особи;
    • одужало – 1 797 136 осіб;
    • летальних випадків – 46 987;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9 721 036.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях.

    18 264 людини щеплено проти Covid-19 за добу 11 травня 2021 року в Україні.

    Нагадаємо, 11 травня, через коронавірус помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов.

    Теги: Максим Степанов коронавірус
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