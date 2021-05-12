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    Пандемія у світі: Україна на 16-му місці світового рейтингу за кількістю заражень

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    Побороли хворобу і вилікувалися 138 млн осіб - Пандемія у світі: Україна на 16-му місці світового рейтингу за кількістю заражень
    Побороли хворобу і вилікувалися 138 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    У п'ятірці світових лідерів за кількістю хворих на Covid-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина

    Станом на ранок 12 травня у світі зареєстрували 710 122 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19. Померли за добу – 13 444 особи. Про це свідчать дані на Worldometers.

    Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 160 334 125 випадків інфікування, з них 710 122 лише за минулу добу.

    Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 331 400 осіб, з них 13 444 за минулу добу.

    Побороли хворобу і вилікувалися 138 млн осіб.

    У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень Covid-19 – США, Індія, Бразилія, Франція і Туреччина.

    Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 31-шу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10, за летальними випадками – 17-ту та 7-му позиції відповідно.

    Тим часом, станом на ранок 12 травня в Україні виявили 4 538 нових випадків Covid-19, що на 2330 більше, ніж за попередню добу.

    Теги: Туреччина США Франція Індія Бразилія Україна коронавірус
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